Zonguldak’ta 3 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolunun 10’uncu kilometresinde metre meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden Zonguldak istikametine seyir halinden olan İbrahim B. yönetimindeki 67 T 3090 plakalı ticari otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyir halinde olan 06 JN 505 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı, ardından karşı şeride geçerek karşı yönden gelen Barbaros Ç. idaresindeki 67 ER 016 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 06 JN 505 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada hamile olduğu öğrenilen Gülçin K., eşi Ferdi K., kızı Azra Gülistan K., (11), Barbaros Ç., İbrahim B. ve Yeliz G. yaralandı. Kaza sonrası çevreye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hamile olan Gülçin K.’nın da bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.