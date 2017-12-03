Zonguldak’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Zonguldak Valiliği önünde düzenlen törene, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Özel Eğitim Okulu Müdür ve öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Törende, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Dernek Başkanı Hüseyin Şirin, "Ülkemizde TÜİK verilerine göre nüfusumuzun yüzde 12,29’u engellidir. Bu orana göre ülkemizde ortalama olarak 10 milyon engelli yaşamaktadır. Şu gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız. Son 15 yılda ülkemizde engelliler için başta 2005 yılında çıkartılan engelliler yasası olmak kaydıyla gerçekten devrim niteliğinde kanun ve yasalar yürürlüğe konulmuştur. Ülkemizde ağır engelliler evde bakım ücreti, istihdam açısından kamuya yapılan engelli atamaları, yurt genelinde faaliyete geçen engelli bakım merkezleri, engellilerin kullandıkları ortez ve protezlerin az bir katkı ile devlet tarafından karşılanması yapılan çok değerli çalışmalardır. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Başkanı ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığımız 2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ülke genelinde hayata geçirdiği erişebilirlik izleme ve denetleme komisyonları çalışmalarında engelliler için hayati önem taşımaktadır. Engellilerin yaşadıkları il, ilçe ve beldelerde rahat hareket etmeleri ve hiçbir engelle karşılaşmadan istedikleri yerlere erişebilmeleri çok büyük önem taşımaktadır" diye ifade etti.

Kentte engellilere ilişkin sorunları da dile getiren Başkan Şirin, "Dernek büromuzun yetersiz ve uygunsuz yerde olması, engelli üyelerimiz için sıkıntı oluşturuyor. Derneğimize düz ayak ve uygun bir yer tahsis edilmesini istiyoruz. İlimizde engelliler için engelli yaşam merkezi odaklı sosyal bir tesis olmaması dolayısıyla engelli aileleri ve engellilerimiz genelde evlerinden çıkamıyor. İlimiz fiziki olarak çok engebeli ve merdivenli olması da engellileri yaşam alanlarını kullanmakta zorluyor. Şehir merkezimizde yıllardır çalışmaların sürmesi dolayısıyla kaldırımlarda engellilerimiz zorluk yaşamaktadır. Yaya geçitlerimizde ışıklı ve engellilere uygun hale getirilerek bu çalışmaların bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Yerel yönetimlerimizin ilimizde engellilere yönelik sosyal faaliyetlere önem vermesi ve belediye başkanlığımızda engelli biriminin kurulması camiamız için önem arz ediyor. Engelli araçları için park yerleri yetersiz kalıyor ve çoğaltılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tören, bir öğrencinin şiir okuması ile son buldu.