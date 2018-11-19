Zonguldak'ta 3 günde 50 tavuk telef oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 3 günde 50 tavuğun telef olması köy halkında tedirginliğe neden oldu.

Perşembe beldesine bağlı Koramanlar Köyünde 3 gündür kümeslerinde bulunan tavukların sabah saatlerinde cansız halde bulan köylüler tedirgin olmaya başladı. 3 gün içerisinde 50'nin üzerinde tavuğun telef olduğunu belirten köylüler, "Telef olan kanatlı hayvanların kafa kısmında şişkinlik ve ağız kısmında ise salya akıyor. Bu belirtilerle birlikte hayvanlar 3-4 saat içerinde telef oluyor. Kümes hayvanlarında meydana gelen bu ani ölümlerin biz köylüleri korkutuyor. 3 günde 10 evdeki kümeslerde şuana kadar yaklaşık 50 tavuk telef oldu. Bu bulaşıcı bir hastalık ise çoluk çocuğumuza bulaşmasından korkuyoruz. Bir hanede sadece 3 günde 18 tavuk telef oldu. Şuan hala tavuklar telef olmaya devam ediyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.