Zonguldak'ta 3 mahalleye dadanan hırsızlar buzdolabı ve çamaşır makinesi çaldı

Zonguldak'ta son bir ayda 3 mahalleye dadanan hırsızlar 20'den fazla eve girerek, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve değerleri eşyaları çaldı.

Zonguldak'ta son bir ay içerisinde merkeze bağlı, Mithatpaşa, Çınartepe ve Baştarla Mahallelerinde yaklaşık 20 eve gece saatlerinde giren kişi yada kişiler buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve değerleri eşyaları çaldılar. Son olarak Çınartepe Mahallesinde oturan İYİ Parti Basın ve Hakla İlişkiler Danışmanı Ramazan Doruk'un evine giren hırsızlar, çamaşır makinesi, televizyon ve şofbenini çaldılar.

Evleri soyulanlarının polise giderek şikayetçi olmadıklarından dert yanan Baştarla Mahalle Muhtarı Celil Demir, şunları söyledi:

"Mahallemizdeki bazı evler yıkık dökük. Bazı kişilerin evlerinde kimse olmadığı zaman hırsızlık yapan şahıslar evleri kontrol ediyor. Evde kimse olmadıkları anda o evi soyuyorlar. Son bir ayda birkaç ev soyuldu. Biz bu konuyla alakalı asayiş şube müdürlüğünü bilgilendirdik. Kendilerinde geldi yerinde incelemeler yaptılar. Kendileri ekip falan çıkaracaklarını söylediler. Ama hırsızlık olayları şimdi değil daha öncede bu yörede vardı. Onun için bu işin kim önlemini alacaksa alsın. Şu kısımları görüyorsunuz her taraf ormanlık. Herkes muzdarip. Biz söylüyoruz evleri soyulanlara şikayetçi olun diye onlarda 'şikayetçi olsak ne olacak' diyorlar. Onun için kim önlemini alacaksa bu yörenin önleminin alınması lazım. Mahallemizde mobese kamerası var ama yeterli olmuyor. Her sokağa da kamera koymazlar. Ama TOKİ bittikten sonra daha fazla kamerada konulur diye düşünüyorum. Ben muhtar olarak ta mağdurum. Neden kendi adıma mahallemi nasıl koruyayım ben, mecburen yetkililere ve ilgilere aktarıyoruz. Ama yine de buradalar da hırsızlık olayları devam ediyor. Genelde evlerden eyer evde kimse yoksa, televizyonunu, buzdolabını, sobasını ve değerli eşyalarını alıyorlar. Biz gerekenleri emniyete aktardık ama ne kadar takip ediliyor onu bilemeyiz."

Polis ise bölgede meydana gelen hırsızlık olaylarının sona ermesi ve hırsızların yakalanması işin geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.