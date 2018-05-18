Zonguldak’ta 30 bin liralık destekle 125 bin lira kazanmaya başladılar

Kdz. Ereğli’de yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı Zeliha Morcu, 3 kovan arı ile başladığı arı sütü üretimine ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında devletten aldığı destekle 75 kovana çıkardı.

Yaklaşık iki yıl önce eşinin önerisi üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne giderek Genç Çiftçi Projesi’ne başvuran Morcu, başvurusunun uygun görülmesi üzerine 30 bin lira hibe almaya hak kazandı. Kilosu 5 bin lira olan arı sütünden yılda 25 kilo üreten Zeliha Morcu bu yıl 125 bin TL gelir elde etmeyi hedefliyor.

Genç Çiftçi desteğinden dolayı devlete teşekkür eden Morcu konuşmasında şunları söyledi:

“Ev hanımıyım, iki çocuk annesiyim. Arıcılık ile uğraşıyorum aynı zamanda arı sütü üretiyorum. Ev hanımıydım, 3 tane arımız vardı, o zaman fazla ilgilenmiyordum. Devletimizin sağlamı olduğu bu genç çiftçi hibesinden faydalandım. Hibeyi kazandıktan sonra ne yapabiliriz diye düşündük. Zonguldak Bölgesi’nde kestane balını herkes yaptığı için bizde değişik bir şey yapmaya karar verdik. Ne yapalım diye düşünürken arı sütü yapmak aklımıza geldi. Ekonomik değeri daha yüksek olduğu için arı sütü yapıyoruz. Ülkemiz adına daha faydalı şeyle yapabilmek için bizde arı sütünü seçtik. İlk başladığımızda herkes yadırgadı ama şimdi herkes alıştı. Çocuğumun çok yüksek alerjisi de var aslında. Çocuklarımızda seviyor arıları. Ailecek severek yaptığımız bir iş. Merak edip soranlarda oluyor, korkanlarda oluyor. Tabii arı sokacak, maskesiz gitmediyseniz hiçbir sıkıntısı yok. Geçen sene 16 kilo almıştık, bu sene hedefimiz 25 kilo. Şuanda siparişlerimize yetişemiyoruz. İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya değişik illerden talep geliyor. Kovanlarım şuan 75 ama 100’e tamamlamayı hedefliyorum. 2016 yılında desteği aldıktan sonra malzemelerimizi aldık. Malzemelerimizi aldıktan sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Buna rağmen devletimiz bizden desteğini çekmedi. Desteğini sağladı, ödemelerini gününde yaptı. Devletimizden Allah razı olsun.”