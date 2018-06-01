Zonguldak’ta 371. kısa dönem jandarma erler törenle yemin etti

Site Spor Salonu’nda düzenlenen törene; Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, TSO Başkanı Metin Demir, daire müdürleri ve askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende konuşan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, edilecek yeminin vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olmanın yanı sıra dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi anlamına geldiğini söyledi.

Ardından Jandarma erler adına jandarma Er Ömer Ekinci Oğlu konuşma yaptı. Daha sonrasında Jandarma er Ali Altun tarafından bayrak şiirini okundu. Çanakkale Savaşı’nda eli kınalı olarak katılan asker Hasan’ın hikayesi Slayt gösterisi ile anlatıldı. Jandarma ellerin yeni üniformalarıyla yemin etmeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Tören, temel eğitimini tamamlayan 77 kısa dönem asker, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaların üzerine el koyarak yemin etmelerinin ardından jandarma marşının okunmasıyla son buldu. Jandarma erlerin aileleri salonda duygu dolu anlar yaşadı.