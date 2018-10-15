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Zonguldak'ta 40 kilogram mantar imha edildi

Zonguldak’ta mantar zehirlenmelerine karşı üretim belgesi olmayan, doğadan toplanan, insan sağlığı açısından tehlikeli yabani mantarlar toplandı ve imha edildi.

Zonguldak'ta mantar zehirlenmelerine karşı üretim belgesi olmayan, doğadan toplanan, insan sağlığı açısından tehlikeli yabani mantarlar toplandı ve imha edildi.


Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amirliği ekipleri, Soğuksu Semti'ndeki pazar yerinde denetim yaptı. Ekipler, köylü kadınların ormanlık alanlarda toplayarak pazara getirdikleri mantarları inceledi. Satışı yasak mantar türleri arasında yer alan yaklaşık 40 kilo mantarı toplandı.


Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, zehirlenme olaylarına karşı topladıkları yaklaşık 40 kilo mantarı denetim sonunda çöp kamyonunda imha etti. Zabıta Amiri Köseoğlu, mantar satışı konusunda denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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