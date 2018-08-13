Zonguldak’ta 43 sanıklı FETÖ/PDY duruşması

Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

FETÖ/PDY’nin ’emniyet imamları’nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 7’i tutuksuz, 36’i tutuklu 43 sanıklı duruşma Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda başladı.

Tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Sanıklar için jandarma ve polis ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede ise 43 sanığın, "Silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.