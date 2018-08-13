Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 11:26

Zonguldak’ta 43 sanıklı FETÖ/PDY duruşması

Zonguldak’ta 43 sanıklı FETÖ/PDY duruşması 2.

Zonguldak’ta 43 sanıklı FETÖ/PDY duruşması

13 Ağustos 2018 11:26

Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.


FETÖ/PDY’nin ’emniyet imamları’nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 7’i tutuksuz, 36’i tutuklu 43 sanıklı duruşma Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda başladı.


Tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Sanıklar için jandarma ve polis ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.


Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede ise 43 sanığın, "Silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç