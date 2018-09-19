Zonguldak'ta 528 konut satıldı

Zonguldak'ta geçen Ağustos ayında 528 konut satışı gerçekleştirildi.

TÜİK, 2018 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında azalarak 105 bin 154 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 262 konut satışı ve yüzde 14,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 291 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 64 konut satışı ve yüzde 4,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt oldu.

Zonguldak'ta 2018 Ağustos ayında 528 konut satıldı. Karabük'te 2018 Ağustos ayında 290 konut satıldı. Bartın'da 2018 Ağustos ayında 317 konut satıldı.