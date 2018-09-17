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Zonguldak'ta 67 şişe sahte içki ele geçirildi

Zonguldak’ta polis ekiplerinin durdurduğu araçta 67 şişe sahte içki ele geçirildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerinin durdurduğu araçta 67 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ihbarı üzerine harekete geçti. Kente araçla sahte içki sokulacağı ihbarı üzerine takibe alınan araç ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramada 67 şişe sahte içki ele geçirildi. Aracın sürücüsü ve diğer iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler A.K., E.B. ve Y.K. polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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