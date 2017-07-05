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05 Temmuz 2017 17:02

Zonguldak’ta 69’lu sanıklı FETÖ davasında 11 tahliye

Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mütevelli heyetinde oldukları iddiasıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu sanıkların Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak’ta 69’lu sanıklı FETÖ davasında 11 tahliye

05 Temmuz 2017 17:02

’Silahlı terör örgütüne üye olma’, ’anayasal düzeni ortadan kaldırma’ ve ’Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla yargılanan 24’ü tutuklu 69 sanık duruşmada hazır bulundu.


Mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanması ardından tutuklu sanıklar, Halit D., Kemal K., Avni H., Sabri A., Remzi U., Yasin Y., Nida T., Hakan K., Mehmet S., Haşim G., Ömer Sinan K.’nın yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.




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