Zonguldak’ta 69’lu sanıklı FETÖ davasında 11 tahliye

’Silahlı terör örgütüne üye olma’, ’anayasal düzeni ortadan kaldırma’ ve ’Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla yargılanan 24’ü tutuklu 69 sanık duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanması ardından tutuklu sanıklar, Halit D., Kemal K., Avni H., Sabri A., Remzi U., Yasin Y., Nida T., Hakan K., Mehmet S., Haşim G., Ömer Sinan K.’nın yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.