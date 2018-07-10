Zonguldak’ta 875 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çaycuma ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen iki ayrı adrese Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına ile Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda Çaycuma Veli Köyü’nde E.Ü.’ya ait sera ve mısır tarlası arasına ekilmiş 485 kök, Saz Köyü’nde A.Ü.’ya ait serada ise 390 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.