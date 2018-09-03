Zonguldak’ta adli yıl açılış töreni yapıldı

Zonguldak Barosu tarafından adli tatilin bitimiyle başlayan yeni adli yıl dolayısıyla Valilik Binası önünde tören düzenlendi. Zonguldak Valilik Binası önünde düzenlenen törene çok sayıda avukat katıldı. Zonguldak Barosu tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törende günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yapan Baro Başkanı Özel Eroğlu, “Hukukun üstünlüğünün sağlanmasında savunulmasında kimseye yasal olarak verilmeyen görev bize verilmiştir” dedi.

“Devletimizin aldığı tüm tedbirlerin arkasındayız, destekliyoruz”

Hukukun üstünlüğünün güven demek olduğuna dikkat çeken Baro Başkanı Özer Eroğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Yine geçtiğimiz günlerde papaz Brunson vesilesiyle ABD’nin emperyal kabul edilemez küstahlığı uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle ortaya çıkan sorunlar doğal olarak bizimde sorunlarda önceliğimiz olmuştur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Özgürlük benim karakterimdir’ ve yine ‘Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır’ sözlerinde anlam bulduğu gibi bizimde öncelikli sorunumuz olmuştur. Devletimizin aldığı tüm tedbirlerin TBB’ninde açıkladığı gibi bizde arkasındayız, destekliyoruz. Kulak verilsin, bizim dile getirdiğimiz sorunların çözümünden devletimiz, Türk milleti karlı çıkacaktır. Noterlerin gördüğü işlerin bir kısmının avukatlarca görülmesi sağlanarak avukat bulundurma mecburiyeti olan anonim şirketlerin takibinin yapılarak ve müeyyidesi artırılarak alınacak diğer önlemlerle avukatların meslek alanlarının genişletilmesi gerekirken CMK-adli yardım, uzlaşma, arabuluculukla Meslek alanları daraltılmaktadır.”

Öte yandan adli yıl açılış resepsiyonu saat 19.00’da gerçekleştirilecek.