Zonguldak’ta "Ak gençlikten çarşı turu"

Konuyla ilgili olarak Onuk, "Bugün programım dahilinde Merkez ilçede çalışmalara devam ediyorum. İl Gençlik Kollarımız ve Kilimli, Kozlu, Devrek ve Alaplı Gençlik Kolları Başkanlarım ve onların yönetimleri olarak kalabalık bir grup programımızda bizlere dahil oldular. Ardından Sahil bandından başlayarak, Gazipaşa caddesi ve çarşı esnaflarımıza ziyarette bulunduk. Kafelerde vatandaşlarımızın masalarına konuk olduk, onlara davamızı anlatıp Cumhurbaşkanımıza ve Partimize desteklerini istedik. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. İlçelerinden bize destek için gelen ilçe Gençlik Kolları Başkanlarım ve beraberindekilere bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 24 Haziran’da Zonguldak tarih yazacak ve Ak Kadrolarımızı meclise göndererek Zonguldak’ın kaderini değiştirecek" dedi.