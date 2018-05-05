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05 Mayıs 2018 17:02

Zonguldak’ta AK Parti temayül yoklaması yaptı

AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı tarafından 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için temayül yoklaması yapıldı.

Zonguldak’ta AK Parti temayül yoklaması yaptı

05 Mayıs 2018 17:02


Sabah saatlerinde Camlı Köşkte başlayan temayül yoklamasına teşkilat mensupları yanı sıra görevlendirilen Düzce Milletvekili Fevai Arslan, eski Karabük Rektörü ve Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve 22. ve 23. Dönem Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir katıldı.


AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, yaptığı açıklamada; “49 aday adayının olması AK Partiye gösterilen teveccühün sonucudur. Temayül yoklaması sonuçları Ankara genel merkeze gönderilecek. Genel merkeze gönderilen oylar değerlendirmelerin sonucunda ilk beşe girecek adaylar belirlenecek.” dedi.


Konuşmanın ardından 1402 üye teşkilat üyesi oylarını kullandı.




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