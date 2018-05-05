Zonguldak’ta AK Parti temayül yoklaması yaptı

Sabah saatlerinde Camlı Köşkte başlayan temayül yoklamasına teşkilat mensupları yanı sıra görevlendirilen Düzce Milletvekili Fevai Arslan, eski Karabük Rektörü ve Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve 22. ve 23. Dönem Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir katıldı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, yaptığı açıklamada; “49 aday adayının olması AK Partiye gösterilen teveccühün sonucudur. Temayül yoklaması sonuçları Ankara genel merkeze gönderilecek. Genel merkeze gönderilen oylar değerlendirmelerin sonucunda ilk beşe girecek adaylar belirlenecek.” dedi.

Konuşmanın ardından 1402 üye teşkilat üyesi oylarını kullandı.