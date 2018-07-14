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14 Temmuz 2018 22:44

Zonguldak’ta aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Zonguldak’ta akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Zonguldak’ta aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

14 Temmuz 2018 22:44

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise bina girişlerine sığındı.


Kent merkezi akşam saatlerinde şiddetli yağışın etkisi altında kaldı. Yaklaşık bir saat boyunca yağan şiddetli yağmur sonrası kentin bazı kısımlarında su birikintileri oluştu. Kentin yüksek kesimlerindeki yağmur suları merdivenleri de aşarak kent merkezine indi.


Şiddetli yağışın ardından kent merkezinde hayat normale döndü. Öte yandan, Kapuz Mahallesi Uzunkum Caddesi’nde bir evin arka girişinde bulunan rögar kapaklarının şiddetli yağmur sonrası açılması nedeniyle kanalizasyon suları dışarı taştı.


Mahalle sakinlerinden Ahmet Yılmaz, sekiz yıldır aynı sorunu yaşamalarına rağmen çözüm bulunamadığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerine de bilgi veren Yılmaz, “Evin arkasında bulunan rögar kapakları yağmurda tıkanıp taşıyor ve su evlerimizin içine giriyor. Sekiz yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Belediye bizim sekiz senedir mağduriyetimizi karşılamıyor. Yetkililer sadece yıkamak için geliyor. Çözüm üretmiyor. Alt yapı sağlam olmadığı için sorun yaşıyoruz. Belediye yetkililerine haber vermemize rağmen gelmediler” diyerek tepkisini dile getirdi.




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