Zonguldak’ta anne vahşeti

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakadı beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, evli ve bir çocuk annesi 29 yaşındaki Gülveren A. eşi ile yaşadığı ailevi nedenlerden dolayı cinnet getirerek girdiği bunalım sonucunda 3 yaşındaki oğlu Emir Can A.’yı telefon şarj kablosu ile boğarak öldürdü. Anne Gülveren A. daha sonra çok sayıda hap yuttuktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. İşsiz olan baba Olcay A. ise eve geldiği sırada odada eşi ve çocuğunu baygın şekilde bulmasının ardından durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaşındaki Emir Can bebeğin öldüğü tespit edilirken, Gülveren A. ise Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen anne yoğun bakıma alındı. Annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Emir Can bebeğin cansız bedeni ise Çaycuma Devlet Hastanesi morgun kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası baba Olcay A. ise sinir krizleri geçirirken, Jandarma olay ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.