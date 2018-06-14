Zonguldak’ta bayram denetimleri sürüyor

Ramazan Bayramı’na bir gün kala vatandaşlar bayram alışverişlerini sürdürüyor. Öte yandan vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabilmesi için de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Emniyet Müdürü Metin Turanlı da sosyal medya hesabından hatırlatmalarda bulundu. Turanlı, “Geniş ve müreffeh caddelerimizde trafiği akıtamadığımız için. Minibüs durakları, otobüs durakları, taksi durakları, pazar yerleri ve yaya kaldırımlarını düzenleyemediğimiz için. Acil işlerde 7/24 kesintisiz çalışamadığımız, size eziyet ettiğimiz için özür dilerim. Sevgili sabit ve seyyar esnaf; Yarın arife günü bari kaldırımları siz işgal etmeyin. İnsanımız yürüyebilsin, minibüslerimiz de normal yollarından gitsin. Durağa göbekten dönerek girsin; kavşak tez zamanda kavşak olsun. O haliyle metruk alan sanılıp otoparka çevrilmesin” ifadelerine yer verdi.

Trafik ekiplerinin kentin belirli noktalarındaki park denetimleri de sürüyor.