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Zonguldak'ta çakarlı araca 2 bin 4 TL ceza

Zonguldak’ta çakarlı ışıkla seyir halinde olan bir panelvan sürücüsüne ve araç sahibine Karayolları trafik Kanunu’nun 26/2 maddesi gereğince Çakarlı ışık kullandığı için toplam 2 bin 4 TL ceza kesildi.

Zonguldak'ta çakarlı ışıkla seyir halinde olan bir panelvan sürücüsüne ve araç sahibine Karayolları trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince Çakarlı ışık kullandığı için toplam 2 bin 4 TL ceza kesildi.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınartepe Mahallesi Asri Mezarlık civarında durdurulan panelvan da Çakar tabir edilen Işıklı donanım bulundurması sebebiyle Karayolları trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince sürücü K.A.'ya Bin 2 TL, araç sahibi D.A.'ya Bin 2 TL, olmak üzere toplam da 2004 TL para cezası kesildi.


Polis ekipleri tarafından panelvanda bulunan uygunsuz Işık donanımı söktürüldü.

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