Zonguldak'ta cip takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan cip takla attı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Alaplı ilçesinden Zonguldak istikametine giden İlker Ç. idaresinde 67 DD 751 plakalı cip Zonguldak-Ereğli karayolu üzerindeki Elmacı Rampası mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak su kanalına düşen cipin sürücüsü İlker Ç. ve eşi Nuran Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi.

AFAD ve 112 ekipleri, İlker Ç. ve eşi Nuran Ç.'yi vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkararak ambulansa aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ve eşi, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. İlker Ç. kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken Nuran Ç.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.