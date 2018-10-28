Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen törene Vali Ahmet Çınar'ın yanı sıra Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve protokol üyeleri de katıldı. Atatürk Anıtı önüne çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sona erdi. Çaycuma ilçesinde ise Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yılı kutlama programı hükümet konağı önünde yapılan Türk bayraklı kortejle başladı. Atatürk Anıtı'na kadar bando eşliğinde yürüyen kortejin çelenk sunumuna katılanlar arasında Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş, İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mükerrem Yusufoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Baş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.