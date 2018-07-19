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19 Temmuz 2018 13:01

Zonguldak’ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

19 Temmuz 2018 13:01


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Zonguldak Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince 7 Temmuz’da Kdz. Ereğli ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüpheliler takibe alındıktan sonra ilçedeki bir eve baskın düzenlendi. Operasyonda 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Walid H. ile şüphelinin dayıları olduğu öğrenilen Zaidan A.Z., Amer A.Z. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.




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