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23 Kasım 2017 12:00

Zonguldak’ta Ekim ayında 553 konut satıldı

TÜİK’in verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 122 bin 882 oldu.

Zonguldak’ta Ekim ayında 553 konut satıldı

23 Kasım 2017 12:00

Zonguldak’ta ise 2017 Ekim ayında 553 konut satıldı.


Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı Ekim ayı Konut Satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Zonguldak’ta 2017 Ekim ayında 553 konut satıldı. Karabük’te 2017 Ekim ayında 408 konut satıldı. Bartın’da 2017 Ekim ayında 255 konut satıldı. Ekim 2016 verilerine göre Zonguldak’ta ilk satış 329, ikinci el satış 363 olarak belirlendi. Ekim 2017 verilerine göre ise ilk satış 202, ikinci el satış 351 olarak belirtildi. 2016 yılının Ocak-Ekim aralığındaki süreçte ise ilk satış 2 bin 316, ikinci el satış 3 bin 92 olarak toplamda 5 bin 408 oldu. 2017 yılı Ocak-Ekim aralığındaki süreçte ilk satış 2 bin 323, ikinci el satış 3 bin 3 olmak üzere toplamda 5 bin 326 oldu.


Yine ilk satış ve ikinci el satış ayrıntısında ipotekli konut satış sayısı ise Ekim 2016’da ilk satış 96, ikinci el satış 146 olarak açıklandı. Ekim 2017’de ise ilk satış 61, ikinci el satış 153 oldu. Ocak-Ekim 2016 aralığında ilk ve ikinci el ipotekli konut satışı toplamı bin 832 olurken, Ocak-Ekim 2017 aralığında ipotekli ilk ve ikinci el konut satışı toplamı ise 2 bin 256 oldu.




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