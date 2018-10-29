Zonguldak'ta fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Kent merkezinde düzenlenen yürüyüş İstasyon Caddesi üzerinde başlayıp Valilik binası önünde son buldu. Binlerce kişi ellerine aldıkları meşaleler ve Türk bayrakları Valilik binası önüne kadar yürüdü. Devrek Belediyesi bando takımı da çaldığı marşlarla vatandaşlar eşlik etti. Valilik binası önünde son devam eden etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Programda konuşan Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, "Bu akşamı gerçekten ifade ederken inanın zorlanıyorum. Zonguldak bir kültür şehri bu şehirde yaşayan halk her zaman cumhuriyetine sahip çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk dünyaya gelmiş en büyük liderlerden biridir. Türkiye var olduğu sürece bu böyle devam edecektir” diye konuştu. Konuşmaların ardından etkinlik, mini konserle son buldu.