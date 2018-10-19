Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 1'i kadın 9 şüpheli yakalandı

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda biri kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında bu sabah 9 ayrı adrese eş zam, anlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda A.M. isimli bayan ile mühendis T.B., öğretmen H.Ç., E.İ., S.A., E.U., A.G., M.T. ve A.Ş.S.'nin evlerinde aramalar yapıldı. Polis ekipleri yaptıkları arama sırasında bilgisayar kayıtları, CD, hard disk, cep telefonu ve çok sayıda örgütsel dokümana el koydu. Şüpheliler Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanıp hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere Zonguldak İl emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.