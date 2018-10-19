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Zonguldak'ta FETÖ soruşturması; 4 gözaltı

Zonguldak’ta FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik olarak aralarında 1 muvazzaf Astsubay, 1 KHK ile ihraç Astsubay, 1 Askeri Öğrenci, 1 KHK ile ihraç polis memuru işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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