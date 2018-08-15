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15 Ağustos 2018 14:46

Zonguldak’ta FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ceza yağdı

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nin ’emniyet yapılanması’ davasında 36’sı tutuklu 44 sanığın yargılandığı davada 13 sanık, 1 yıl 10 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Zonguldak’ta FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ceza yağdı

15 Ağustos 2018 14:46

30 sanığın dosyası ayrılırken, 1 sanık ise beraat etti.


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın ’Batı Karadeniz Emniyet Yapılanması’ içerisinde yer alan ve aralarında ’emniyet imamları’nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 36’sı tutuklu 44 sanık hakkında, ’TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ’Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ’silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek’ suçlamalarıyla, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli yıllar arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.


Zonguldak 2’nci Ağrı Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, önceki gün başlayan ve dün akşam saatlerinde sona eren duruşmada 14 sanık hakkında karar çıktı.


Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erol T. ve Turan A.’yı 11 yıl 3’er ay, Ergün Y.’yi 8 yıl 9 ay, Fazlı G., Cengiz A. ve Engin A.’yı 8 yıl 1’er ay, Süleyman B., Bayram A. ve Murat Y.’yi 7 yıl 6’şar ay, Burak K.’yi 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar M.K. 2 yıl 11 ay, M.A. ve H.K. ise 1 yıl 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.


Mahkeme heyeti, 30 sanığın dosyasını ayırırken, Ö.K.’nin ise beraatine karar verdi.




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