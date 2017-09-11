Zonguldak’ta FETÖ/PDY davaları

Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gün boyu görülecek olan duruşmalarda aralarında yardımcı doçent, doçent, profesör ile polis ve kamu kurumlarından ihraç edilen tutukluların bulunduğu sanıklar adliyeye getirildi. Zonguldak, Karabük, Kocaeli, Balıkesir’deki cezaevlerinden Zonguldak Adliyesi’ne getirilen sanıklar, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından yargılanıyor. 7 ayrı duruşmada 23’ü tutuklu, 39’u tutuksuz olmak üzere toplam 62 sanık hakim karşısına çıkacak.