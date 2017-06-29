Zonguldak’ta FETÖ/PDY davası

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırma’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla yargılanan 24 tutuklu sanık, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

Tutuksuz 69 sanık da duruşmada hazır bulundu. Mahkemede tanıkların dinlenmesinin ardından taraf avukatları savunmalarını yaptı. Duruşma yaklaşık 7 saat sürdü. Duruşma, tutukluların yeniden cezaevine gönderilecek olması nedeniyle yarına ertelendi.