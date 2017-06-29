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29 Haziran 2017 22:34

Zonguldak’ta FETÖ/PDY davası

Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mütevelli heyetinde oldukları iddiasıyla 24’ü tutuklu 69 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY davası

29 Haziran 2017 22:34


Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırma’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla yargılanan 24 tutuklu sanık, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.


Tutuksuz 69 sanık da duruşmada hazır bulundu. Mahkemede tanıkların dinlenmesinin ardından taraf avukatları savunmalarını yaptı. Duruşma yaklaşık 7 saat sürdü. Duruşma, tutukluların yeniden cezaevine gönderilecek olması nedeniyle yarına ertelendi.




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