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30 Haziran 2017 12:09

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

30 Haziran 2017 12:09


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi, Kilimli, Kozlu ve Kdz. Ereğli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 ve 23 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan eş zamanlı operasyonlarda Bylock kullandığı iddia edilen 15’i kadın 36 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 2’si kadın 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2’si kadın 8 şüpheli daha bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne götürüldü.


Atatürk Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri eşliğinde Cumhuriyet Savcılığı’na götürüldü.




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