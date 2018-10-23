Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında aralarında öğretmen, esnaf, işçi ve bir mühendisin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı ve örgütsel faaliyette bulundukları iddia edilen 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler İ.Y., M.K., İ.K., E.U., S.A., H.Ç., M.T., Y.O., A.G., E.İ., A.S., A.M. ve T.B. sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirildi. Zonguldak merkez ve ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.