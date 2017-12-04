Zonguldak’ta fuhuş operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlattıkları operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zonguldak, Karabük ve Bartın’da belirlenen 15 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda Azerbaycan uyruklu J.T, G.O, I.A. ve Kırgızistan uyruklu G.A. ile birlikte Semih A., Cengizhan K., Sezai Ö., Erdal A., Nurhan K., Sebahattin C., Kenan A., Şahin A., Sadi Ö., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alınmıştı.

Fuhuş çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Nurhan K., evinde yapılan aramada fuhuş amacıyla kullanılan cinsel içerikli haplar, fuhuşla ilgili alınan hesapların tutulduğu not defterleri, çok sayıda telefon ve sim kartlar ele geçirilmişti.

Atatürk Devlet Hastanesi Ek Binasında sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 1’i kadın 12’si Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. 4 yabancı kadının sınır dışı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.