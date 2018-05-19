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19 Mayıs 2018 23:38

Zonguldak’ta Galatasaray taraftarları şampiyonluk sevinci yaşadı

Zonguldak’ta Galatasaray taraftarları, takımlarının 21.

Zonguldak’ta Galatasaray taraftarları şampiyonluk sevinci yaşadı

19 Mayıs 2018 23:38

şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara döküldü.


Zonguldak kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi ve Madenci Anıtı önünde toplanan onlarca kişi, Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olan Galatasaray’ın karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunu şampiyon olmasını kutladı.


Şampiyonluk için son hafta Göztepe’den en az 1 puan alması gereken Galatasaray karşılaşmanın 66. dakikasında Gomis’in penaltıdan kaydettiği golle 3 puanı aldı ve İzmir’de mutlu sona ulaştı.


Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte kent merkezindeki Galatasaray taraftarları sokağa döküldü. Madenci Anıtı önünde ve valilik binası önünde toplanan çok sayıda kişi, şampiyonluk coşkusu yaşadı.


Galatasaray marşları söyleyen yüzlerce kişi, konvoy oluşturan sürücüleri destekledi. Kalabalık, kutlamalar sonrası olaysız dağıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne bağlık ekipler de kutlamalar kapsamında geniş güvenlik önlemleri aldı.




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