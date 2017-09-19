Zonguldak’ta Gaziler Günü kutlandı

Zonguldak Valilik önünde düzenlenen programa Vali Ahmet Çınar, Alay Komutanı Albay Gökhan, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Süleyman Özdoğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve gaziler katıldı.

Programda Zonguldak Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ramazan Çakal, “Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde, bu emsalsiz zaferin, “Gazilik” unvanı ile “Mareşallik” rütbesini tevcih etmiştir. 19 Eylül tüm gazilerin, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk’le bütünleştiği bir gündür. Gururla taşıdığımız gazi unvanı, Ata’mızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır. 19 Eylül, muharebe meydanlarından canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Kahraman gaziler, Gaziler Günü’nüz kutlu olsun” dedi.

Valilik binası önünde düzenlenen törenin ardından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve beraberindekiler, Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ramazan Çakal’ı ziyaret etti.