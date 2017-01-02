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02 Ocak 2017 18:06

Zonguldak’ta Ginseng potansiyel deneme sahaları tespit edildi

Zonguldak’ta Ginseng potansiyel deneme sahaları tespit edildi

02 Ocak 2017 18:06

Zonguldak’ta Ginseng potansiyel deneme sahaları tespit edildi.
Güney Kore Cumhuriyeti Gyeongsangbuk-do eyaleti ile Orman Genel Müdürlüğü arasında AR-GE konularında işbirliği yapılarak imzalanan iyi niyet beyanı kapsamında, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Yaylacık Araştırma Ormanında İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün de dahil olduğu Türkiye’de 3 farklı yerde Kırmızı Kore Ginsenginin (Panax ginseng) üretim çalışmaları başlamıştı.
Bu kapsamda Türk-Kore Kültür İletişim Derneği Başkanı Young Durk Park bölgeye gelerek Kırmızı Kore Ginsenginin ekolojik isteklerine uygun alanlarda Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında yer alan Bartın ve Zonguldak illerinde arazide fidanlıkta ise sera ortamında da ginseng bitkisinin deneme çalışmaları konularında istişare ve incelemelerde bulundu.
Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, “Young Durk Park bölgeyi ziyaret etti. Ginseng, fazla güneşi ve sıcağı sevmeyen orman altı çok yıllık bitkidir. Orman varlığı açısından zengin olan Bartın ve Zonguldak illerinde özellikle kayın ormanlarında ayrıca toprak isteği bakımından kırmızı killi temele sahip humuslu toprak isteklerini karşılaması ve yağış koşullarının benzerlik göstermesi dolayısıyla tıbbi ve aromatik değeri yüksek olan bu bitki, hem doğal ormanlarda hem de Gökçebey Orman Fidanlığında sera şartlarında yetiştirilmesi için toprak analizlerine bakılacak. Bunun sonucuna göre deneme yapılacak” dedi.
Young Durk Park ise Ginseng’ in Bartın ve Zonguldak illerinde arazi koşullarında fidanlıkta ise sera ortamında da deneme maksadıyla çalışma yapılabileceğini ifade etti. Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, nezdinde çalışmalarından ötürü tüm personele teşekkür etti ve yeni yıllarını kutladı.



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