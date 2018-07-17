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17 Temmuz 2018 14:49

Zonguldak’ta hacı adaylarına bilgilendirme yapıldı

Zonguldak İl Müftülüğü tarafından hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri yapıldı.

Zonguldak’ta hacı adaylarına bilgilendirme yapıldı

17 Temmuz 2018 14:49


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftüsü Rüstem Can, hacı adaylarına hacca hazırlık kapsamında bazı tavsiyelerde bulundu. Can, “Hac İslam’ın en önemli şiarından ve şartlarından biridir. İnşallah sağ ve selamet içinde evlerimize dönelim. Haccın edası sırasında en çok yanıldığımız husus Rabbimizin yasakladığı cedelleşme yasağını ihmal etmektir. Bunu başarabilirsek güzel bir hac ibadeti eda etmiş olacağız İnşallah" dedi.


Kafile Başkanı Veis Susan ise hacda uyulması gereken kurallar ve zorluklar hakkında bilgi verip haccın Allah için yapılması gerektiğini, bundan dolayı her sıkıntıya Allah rızası için sabır gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Programda, İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Muhabettullah Özcan hac ibadeti ile ilgili teknik konularda bilgiler verdi. Toplantı, kafile ve grupların tanıtımı ile sona erdi.




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