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Zonguldak'ta "Hırsız Kapan" uygulamasında 17 şüpheli yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı "Hırsız Kapan" uygulamasında 17 kişi yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı "Hırsız Kapan" uygulamasında 17 kişi yakalandı.


Jandarma Komutanlığına bağlı Terör, Narkotik, Kaçakçılık ekiplerinin katıldığı uygulamada, şüpheli araç ve kişiler durdurularak arandı. Kdz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde 28 personelin katıldığı uygulamada şüpheli kişilerin GBT sorgulaması yapılırken, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan 17 kişi yakalandı. Alaplı'da yakalanan 6 kişi, Cumhuriyet Savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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