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31 Temmuz 2018 10:46

Zonguldak’ta ihracat arttı, ithalat azaldı

TÜİK’in dış ticaret istatistiklerine göre Zonguldak’ta ihracat arttı, ithalat azaldı.

Zonguldak’ta ihracat arttı, ithalat azaldı

31 Temmuz 2018 10:46


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında yüzde 68,5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 70,2’ye yükseldi. Haziran 2018 verilerine göre Zonguldak’ta ihracat yüzde 16,8 arttı, ithalat yüzde 29,3 azaldı. Karabük’te ihracat yüzde 7,5 arttı, ithalat yüzde 10,8 azaldı. Bartın’da ihracat yüzde 177,4 arttı, ithalat yüzde 198,1 arttı.




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