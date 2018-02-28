Zonguldak’ta ihracat azaldı, ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 108,8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında yüzde 72,1 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 57,9’a düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,1, ithalat yüzde 5,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,6, ithalat yüzde 37,1 arttı.

Zonguldak’ta ise ihracat Ocak 2018 verilerine göre yüzde 17,6 azaldı, ithalat yüzde 8,7 arttı. Karabük’te ise ihracat yüzde 15,5 azaldı, ithalat yüzde 14,5 arttı. Bartın’da da ihracat yüzde 37,5 arttı, ithalat yüzde 52,8 azaldı.