Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saltukova-Bartın yolu üzerinde Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyreden Ali E. (54) yönetimindeki 67 ZJ 623 plakalı otomobil, havaalanı kavşağına geldiğinde Saltukova çevre yolundan önüne çıkan Mahir G. yönetimindeki 34 BU 4611 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 34 BU 4611 plakalı araçta bulunan Neşe E. ve Emine E. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.