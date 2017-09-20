Zonguldak’ta İlköğretim Haftası kutlandı

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, daire müdürleri davetliler ve öğrenciler katıldı. İlk öğretim haftası kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. İsmail Doruk Aydın isimli öğrencinin konuşmasının ardından Damla Güven isimli öğrenci şiir okudu. Okul Müdürü Ferit Karadayı günün anlam ve önemine dair konuşmasından sonra öğrenci Turgut Çelik tarafından "Okula Dönüş" şiiri okundu.

Törende konuşan Vali Ahmet Çınar, "Öğrenciler bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi onlar şekillendirecek. Biz onları nasıl yetiştirirsek onlara ne kadar değer verirsek geleceğimiz o kadar güzel olur. Her insanın dünyayı değiştirebildiğini tarihte de olduğu gibi bu günde görebiliyoruz. Bu ilimle, siyasetle ve spor ile olur. Dolayısı ile biz çocuklarımızın her birine şehrimizi değiştirebilecek büyük potansiyeller olarak görmek zorundayız. Ve ona göre de onlara kıymet vermek zorundayız. Tabi çocuklarımıza sabah sınıflara koyup akşama kadar öğretmenlerimizin nezaretinde bırakmak öğretmenler açısından çok büyük bir kıymettir" diye konuştu.

Yöresel halk oyunları gösterisiyle ilköğretim haftası kutlama programı sona erdi.