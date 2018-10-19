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Zonguldak'ta iş kazası: 1 ölü

Zonguldak’ta meydana gelen iş kazasında Suriye uyruklu 38 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta meydana gelen iş kazasında Suriye uyruklu 38 yaşındaki adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay Karayolları 155. Şube Şefliği Plent ve Malzeme Sahasında meydana geldi. Yaşanan iş kazasında yaralanan Suriye uyruklu 38 yaşındaki Muhammed El Turkavi, 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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