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Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Zonguldak’ta sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi kaza yaptı.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi kaza yaptı. Kazada 9 maden işçisi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu Çaydeğirmeni mevkisinde meydana geldi. Madende mesaisi biten işçileri taşıyan 67 LB 825 plakalı işçi servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada araçta bulunan işçiler Veysel T., Siyami T., Erdal K., Ruhi K., Bahattin İ. ve İsa D. ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fahri G., Sefer D. ve Şendoğan K. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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