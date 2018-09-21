Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta kaçak olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi. Olay yerine giden gazeteciler ise saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaman beldesi mevkisinde kaçak olarak işletilen bir maden ocağında meydana geldi. Ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte Erol Sabah isimli maden işçisi mahsur kaldı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göçükten çıkartılan Sabah'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sabah'ın cansız bedeni göçüğün meydana geldiği maden ocağının girişinden ana yola ekipler tarafından taşındı. Sabah'ın cesedi otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, olayı görüntülemek isteyen gazeteciler olay yerindeki kimliği belirsiz kişilerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. İHA muhabiri de olayda darp edildi. Yaralanan muhabir, saldırısına uğradığı kişilerden şikayetçi olacağını belirtti.