Zonguldak’ta Kasım ayında 515 konut satıldı

Zonguldak’ta ise 2017 yılının Kasım ayında 515 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı Kasım ayı Konut Satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Zonguldak’ta 2017 Kasım ayında 553 konut satıldı. Karabük’te 2017 Kasım ayında 401 konut satıldı. Bartın’da 2017 Kasım ayında konut satıldı. 2016 yılının Kasım ayında Zonguldak’ta toplam 626 konut satışı gerçekleştirilirken bu satışların 275’i ipotekli, 351’i ise diğer satışlar olarak kaydedildi. 2017’nin Kasım ayında ise toplam konut satışı 515 olarak kaydedildi. Yine bu satışların 185’i ipotekli, 330’u diğer satışlar olarak kaydedildi.

2016 yılının Ocak-Kasım ayı istatistiklerine göre ise kentte toplamda 6 bin 034 konut satışı gerçekleştirilirken, 2017 yılı Ocak-Kasım ayı istatistiklerine göre 5 bin 841 konut satışı gerçekleştirildi.