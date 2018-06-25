24 Haziran 2018 günü sandık başına giden Zonguldaklı seçmenler Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve Milletvekilliği seçimleri için oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Polat Türkmen, ikinci sıra adayı Ahmet Çolakoğlu, üçüncü sıra adayı Hamdi Uçar ile CHP’nin birinci sıra adayı Ünal Demirtaş, ikinci sıra adayı Deniz Yavuzyılmaz milletvekili seçilerek meclise girmeye hak kazandı.

AK Parti 1. Sıra Milletvekili Polat Türkmen, 1957 yılı Trabzon Araklı doğumlu ve maden mühendisi. Ticaretle uğraşan Türkmen, AK Parti Zonguldak Kurucu İl Başkanlığı, ardından 22’nci ve 23’üncü dönem Zonguldak milletvekilliği yaptı. Evli olan Türkmen İngilizce biliyor.

AK Parti 2. sıra Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, 1978 Çaycuma doğumlu. Çolakoğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu ve aile şirketinde yöneticilik yapıyor.

AK Parti 3. sıra Milletvekili Hamdi Uçar, 1963 yılında Zonguldak doğumlu. Hamdi Uçar, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 2002’de merkez ilçe başkanlığı, 2006 ve 2014 yılları arasında il başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası.

CHP 1. sıra Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi doğumlu. Demirtaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı zamanda avukat olan Ünal Demirtaş, 26 dönem milletvekili. İngilizce bilen Demirtaş evli ve 2 çocuk babası.

CHP 2. sıra Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1979 Zonguldak doğumlu. Deniz Yavuzyılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu. Elektrik üzerine kendi şirketi olan, Yavuzyılmaz, İnglizce, Almanca ve Fransızca biliyor.