Zonguldak’ta korkutan yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın Çınartepe Mahallesi Mesut Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Evdeki bazı eşyalar yangın nedeniyle kül oldu. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırırken evde maddi hasar meydana geldi.