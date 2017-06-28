Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 17:47

Zonguldak’ta korkutan yangın

Zonguldak’ta bir evde çıkan yangın kısa sürede evin büyük bir bölümünü sardı.

Zonguldak’ta korkutan yangın

28 Haziran 2017 17:47

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın Çınartepe Mahallesi Mesut Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye ve polise haber verdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Evdeki bazı eşyalar yangın nedeniyle kül oldu. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırırken evde maddi hasar meydana geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    31°C
  • Pazar
    Açık
    31°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:51
  • Güneş :05:14
  • Öğle :13:07
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!