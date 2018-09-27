Zonguldak'ta kurallara uymayan sürücülere ceza

Uygulamada sürücülere toplam 3 bin 672 TL ceza kesildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde emniyet kemeri, cep telefonu, abartı egzoz uygulaması gerçekleştirdi. 10- 12 saatleri arasında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada 26 emniyet kemeri, 6 cep telefonu ile görüşme, 1 sigortasız araç ve 1 muayenesiz araç olmak üzere toplamda 34 araca 3 bin 672 TL cezai işlem uyguladı.

Ceza işlemi uygulanan sürücüler emniyet kemeri takma ve cep telefonunu kullanmama konusunda uyarıldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulamaya şehrin çeşitli bölgelerinde devam edeceği öğrenildi.