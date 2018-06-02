Zonguldak’ta LGS heyecanı

30’da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu yıl ilk kez uyguladığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Adaylar saat 09.30’da başlayan sınav öncesi okullara gelerek sınav heyecanını yaşadı. Sınava girecek adaylarla birlikte sınav heyecanını öğrencilerin aileleri de yaşadı. Sınav bitene kadar okul önünden ayrılmayan veliler, çocukların sınavdan çıkmasını bekledi.

İlk oturum sonrası sınavdan çıkan öğrenciler soruların kolay olduğunu ve başarılı bir sonuç alacaklarına inandıklarını söylediler.

Sözel bölümden 50 soruya 75 dakikada cevap veren adayla İlk oturum olan sözel bölüm saat 10.45’te sona erdi. İlk oturumun ardından öğrenciler LGS’nin ikinci oturumu olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da başladı.