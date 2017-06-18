Zonguldak’ta LYS heyecanı

Zonguldak’ta sabah saatlerinde LYS heyecanı yaşandı. Sınava girecek üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okulların önüne geldi. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler, girişteki polisler tarafından tek tek arandı. Adaylar, üzerilerindeki takı, mendil gibi eşyaları bırakarak içeriye girdi. Sınav saatinden 15 dakika önce okulda olması gereken adaylardan bazıları kurala takılmaktan saniyelerle kurtuldu. Bazı adaylar, 15 dakika kuralına takılmamak için sabah erken saatlerde okullarda hazır bulundu.

Üniversite adayları sınav boyunca sınıflarda ter dökerken, aileleri ise okul önünde bekleyerek çocuklarının başarılı olabilmesi için dua etti. Polis ekipleri okulların çevresinde gürültüye karşı güvenlik önlemi aldı. 120 dakika sürecek olan LYS-3 edebiyat-coğrafya oturumu, saat 10.00 itibariyle başladı. Bileği zedelenen bir aday ise, kolundaki bandajı çıkarttıktan sonra sınava alındı.